مستشفى الملك فيصل: 9 وظائف إدارية وفنية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت ” المستشفى ” ، أن التقديم متاح بدءًا من أمس الأحد ومستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات الأتية ” منسق الحفاظ على الدم، كاتب، فني اتصالات أول، فني اتصالات ثان، محلل تطوير تقنية المعلومات، مساعد صيانة، كبير محللي الاتصالات، كبير التقنيين الطبيين، مساعد ثان لسلسلة الإمدادات.

وأشارت ” المستشفى ” ، إلى أنّه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط هنـــــا .