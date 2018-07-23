بالصور.. الأمير هاري يرفض ملابس ميجان والأخيرة منزعجة

لندن(صدى):

تحدَّثت تقارير إعلامية بريطانية، عن عدم رضا القصر الملكي عن ملابس دوقة ساسيكس ميجان ميركل، حيث تفضل زوجة الأمير هاري ارتداء البنطلونات والبدل النسائية المستوحاه من البدل الرجالية.

وكشفت التقارير، أن بعض المساعدين الملكيين نصحوا ميجان بأن تتوقف عن الظهور بهذه الملابس، مؤكدة أن الأمير هاري نفسه نصح زوجته بأن تتوقف عن ارتداء البنطولنات في الزيارات الرسمية.

وأفادت بأن الأمير أخبرها صراحة بأنه لا يوافق على أن ترتدي بدلة نسائية أنيقة خلال زيارتهما الرسمية المرتقبة إلى أستراليا، وقال هاري إن ملابس مراكل غير تقليدية بما يكفي لهذه الجولة.

وطالب ” هاري ” زوجته بأن تتوقف عن ارتداء ملابس ” نجوم هوليوود ” وتلبس أزياءًا ملكية، إلا أنها أبدت انزعاجها من ضرورة التمسك بالتقاليد الملكية القديمة.

يذكر أن ميجان قد ظهرت في أكثر من مناسبة ترتدي البنطولنات والبدل النسائية، وهو ما يخالف البروتوكول الملكي الذي يفضل ارتداء النساء للفساتين والملابس التقليدية.