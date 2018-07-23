المراعي تعلن عن وظائف تقنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي للألبان ،عن توفر وظائف تقنية شاغرة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسوب)؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في العاصمة الرياض.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الاتية:

– مبرمج.

– محلل مبرمج.

ولفتت إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يوليو 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ادخل هنا: https://career5.successfactors.eu/career