مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن اعتزازه بالتوقيع على محضر إنشاء المجلس التنسيقي

واس(صدى):

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن ارتياحه واعتزازه بالتوقيع على محضر إنشاء المجلس التنسيقي الكويتي – السعودي باعتباره خطوة إيجابية تشكل رافداً مهماً وسنداً قوياً لدعم مسيرة التعاون الخليجي وخير ورفاه شعوبه.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم في الكويت برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي.

وأفاد بأن من شأن هذا المجلس التنسيقي تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التكامل في الرؤى والتعاضد والتنسيق لما فيه خير ورفعة البلدين الشقيقين.