شركة نوماك توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة نوماك “ NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في الشعيبة.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مراقب المستندات: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة البكالوريوس، و سكرتير: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو السكرتارية)، ويفضل درجة البكالوريوس.

وأكدت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2018م.

وأضافت: للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .