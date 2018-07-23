خالد الهيل: تميم كذاب والنظام القطري مجرم

طلال الضوي(صدى):

نشر المتحدث باسم المعارضة القطرية ” خالد الهيل ” ، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” قائلًا فيها أن ” اليوم مراسل قناة الجزيرة سالني ليش تعارض تميم: قلتله لأن تميم كذاب، يقول ليش عندك حماية ؟! قلت عشان يحموني من شركم “.

وأضاف ” الهيل ” في تغريدته: ” ماكنت مركز معاه المهم إني خليت واحد يسجل من ورا عشان يثبت عدم التحريف “.

وأكمل ” الهيل “، الخلاصه : ” تميم كذاب، والنظام مجرم طبعًا، والخلفية شوية مرتزقة جايبينهم وهتافات ضدي “.