  • الإثنين 23

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. خالد الهيل: تميم كذاب والنظام القطري مجرم

خالد الهيل: تميم كذاب والنظام القطري مجرم

خالد الهيل: تميم كذاب والنظام القطري مجرم
طلال الضوي(صدى):

نشر المتحدث باسم المعارضة القطرية ” خالد الهيل ” ، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” قائلًا فيها أن ” اليوم مراسل قناة الجزيرة سالني ليش تعارض تميم: قلتله لأن تميم كذاب، يقول ليش عندك حماية ؟! قلت عشان يحموني من شركم “.

وأضاف ” الهيل ” في تغريدته: ” ماكنت مركز معاه المهم إني خليت واحد يسجل من ورا عشان يثبت عدم التحريف “.

وأكمل ” الهيل “، الخلاصه : ” تميم كذاب، والنظام مجرم طبعًا، والخلفية شوية مرتزقة جايبينهم وهتافات ضدي “.

 

 


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 26 دقيقة

من الجيد انه سجل حتى لا يتم التحريف فعلا فهم مميزون في تغير الاقوال

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 24 دقيقة

حقيقه ان تميم كداب هو واعلامه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *