سلطان بن سحيم عن زيارة تميم لبريطانيا: فشلت قبل أن تبدأ

طلال الضوي(صدى):

أكد رئيس المعارضة القطرية سلطان بن سحيم، اليوم الأثنين ، على أن زيارة الأمير القطري إلى لندن لن تحمل جديد للشعب.

وقال عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” :” الزيارة جديدة التي يقوم بها رئيس النظام القطري اليوم إلى لندن لن تحمل معها أي جديد للشعب القطري، مثلها مثل زيارات أخرى لف بها العالم وفي النهاية المقاطعة باقية والعناد يستمر والخاسر وحده المواطن القطري “.

وتابع : ” في ظل التقرير الفضيحة للبي بي سي عن أكبر فدية في التاريخ مولت جماعات إرهابية، ما الذي سيقوله تميم للسياسيين البريطانيين؟ وماتبريره لهذه الفضيحة؟ الزيارة فشلت قبل أن تبدأ “