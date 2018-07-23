بالصور: ” آل الشيخ ” يهدي الوحدة حافلة بتكلفة مليون ريال
تسلم نادي الوحدة، اليوم الاثنين، يتسلم هدية ” حافلة ” بمواصفات خاصة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة الرياضة.
وتتوافق الحافلة مع حافلات الأندية العالمية، وقدرت تكلفة تصميمها بأكثر من مليون ريال، فيما قدم النادي الشكر لرئيس هيئة الرياضة.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة السعودي صورا تظهر الحافلة الجديدة وعلق قائلا : ” حافلة الفريق الأول لكرة القدم.. جماهير الوحدة بصوت واحد .. شكراً أبو ناصر .. نحبك .. الله لا يحرمنا منك ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31296 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش كل هاالتكلفه
مليون ريال يعم تركي
لو رحت لخطاط نيون ولارسام
ماكلفتك ولا ٢٠٠ريال
والحافلة تخصل بقيمة أقل🤔
درباويه[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
مشكله مقاعد بيضاء و كل اللعيبه عندنا عبيد.. عز الله تتوسخ من اول استخدام والا وش رايك يا قرني
الشاعر[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 1 ساعة
من اموالانا التي نهبت