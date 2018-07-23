ضبط رجل اغتصب ممرضه وقتلها ثم اشعل النيران بمنزلها

لندن(صدى):

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مواطن ؛ على خلفية اغتصابه ممرضة وقتلها عقب إشباع شهواته.

وفي التفاصيل وجدت والدة الممرضة ليزا سكيدمور ، ابنتها مقتولة في منزلها، موضحة أنها عندما شاهدته مختبئا في المطبخ هاجمها بخرطوم المكنسة الكهربائية، وأشعل النيران في المنزل، وفقدت الأم وعيها وعندما فاقت أبغت الشرطة.

وفي السياق ذاته قال وزير العدل البريطاني “روري ستيوارت”:”هذه جريمة مروعة وأنا أقدم اعتذاري شخصيا لعائلة ليزا عن الإخفاقات التي تمت في هذه الواقعة ” بحسب صحيفة ميرور البريطانية.