بالصور.. البرلمانيون يتجاهلون تميم في لندن.. و الأخير حاول رشوة الإنجليز

طلال الضوي(صدى):

كشف المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن 10 أعضاء برلمانيين فقط من بين 650 برلماني دعاهم أمير قطر تميم بن حمد، قد حضروا الاجتماع به في قاعة تتسع لـ100 شخص فقط.

يأتي ذلك في الوقت، الذي تشهد العاصمة البريطانية لندن، احتجاجات على زيارة تميم بن حمد للمملكة، حيث لوحظ تجول سيارات تعرض أفلامًا وثائقية عن انتهاكات تنظيم الحمدين، وكذلك وجود حملات توعوية ضد النظام القطري على سيارات الأجرة في لندن.

كما فضحت أحد الإيميلات التي تم تسريبها، النظام القطري الذي أرسل إيميلات للشعب البريطاني للمساعدة في التجمهر أمام الداونينج ستريت بقيمة ٢٠ جنيها إسترلينيا لكل شخص.