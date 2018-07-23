بنك الرياض: 20 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين من الجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الرياض المصرفي، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للخريجين من الجنسين من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، ضمن برنامج بنك الرياض لقادة المستقبل، وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأوضح البنك، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الإثنين ومستمر حتى يوم 22 أكتوبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق التخصصات الأتية ” (عدد 20 وظيفة) برنامج المتدربين المتخرجين، وبرنامج الخريجين الجدد: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في (المحاسبة، المالية، اقتصاديات، إدارة أعمال، الإدارة).

وأشار ” البنك ” إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .