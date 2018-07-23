مبابي يرشح نفسه ورونالدو لاقتناص الكرة الذهبية ويستبعد ميسي

نواف السالم(صدى):

جاء توقعات النجم الفرنسي كيليان مبابي، للاعبين المرشحين للحصول على الكرة الذهبية صادمة؛ حيث استبعد ميسي نهائيًا.

وأوضح اللاعب الفرنسي في حوار مع مجلة “فرانس فوتبول” أنه يرشح نيمار، وكريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، ورافائيل فاران ، مضيفا : ” ومن الممكن ترشيح نفسي لأكون اللاعب الخامس”.

ولم يرشح كلا من زميله أنطوان غريزمان، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلى جانب اخر قال مبابي إن الجهاز الفني ولاعبي فرنسا أخفوا إصابته المؤلمة التي تعرض لها في العمود الفقري قبل مواجهة بلجيكا، في نصف نهائي كأس العالم، حتى لا يستغلها لاعبو المنافس، خاصة وأن الآلام كانت في منطقة حساسة للغاية.