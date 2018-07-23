” خالد النمر ” يحذر من استخدام مستحضر لإنقاص الوزن
حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الإثنين، من استخدام مستحضر لإنقاص الوزن.
وقال الدكتور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : رأيت من يستخدم هذا المستحضر لإنزال الوزن …وهي تحتوي مواد السبترامين والفينولفثالين وقد تسبب جلطات القلب وعليها تحذير دولي منذ خمس سنوات.
خلود[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 48 دقيقة
جزاه الله خيرا
نهى[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذا يحذرنا من قراءة التحذيرات قبل استخدام اي نوع من هذه الاشياء