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” خالد النمر ” يحذر من استخدام مستحضر لإنقاص الوزن

” خالد النمر ” يحذر من استخدام مستحضر لإنقاص الوزن
علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الإثنين، من استخدام مستحضر لإنقاص الوزن.

وقال الدكتور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : رأيت من يستخدم هذا المستحضر لإنزال الوزن …وهي تحتوي مواد السبترامين والفينولفثالين وقد تسبب جلطات القلب وعليها تحذير دولي منذ خمس سنوات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 48 دقيقة

جزاه الله خيرا

[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 46 دقيقة

هذا يحذرنا من قراءة التحذيرات قبل استخدام اي نوع من هذه الاشياء

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