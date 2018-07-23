” خالد النمر ” يحذر من استخدام مستحضر لإنقاص الوزن

علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الإثنين، من استخدام مستحضر لإنقاص الوزن.

وقال الدكتور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : رأيت من يستخدم هذا المستحضر لإنزال الوزن …وهي تحتوي مواد السبترامين والفينولفثالين وقد تسبب جلطات القلب وعليها تحذير دولي منذ خمس سنوات.