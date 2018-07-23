رقصة كيكي تقود 3 من مشاهير مواقع التواصل إلى النيابة

ابوظبي(صدى):

أقدم 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على تقليد تحدي رقصة كيكي، ونشروا مقاطع خاصة بهم وهم يمارسون الرقصة.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، اليوم الاثنين، أمرًا بضبط وإحضار 3 من مشاهير التواصل الاجتماعي، لتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة باستخدام صفحاتهم، فضلًا عن ارتكاب جريمة القيادة بطريقة متهورة.

يذكر أن ” رقصة كيكي ” انتشرت مؤخرًا بين مشاهير مواقع التواصل، حيث يقوم المتحدي بعد تثبيت سرعة السيارة والنزول منها وترك بابها مفتوحًا، بالرقص على الطريق العام على نغمات الأغنية الشهيرة.

واستنكرت نيابة أبوظبي تفشي هذه الظاهرة السلبية، ملقيةً اللوم على أولئك المشاهير الذين قد يكونون سببًا في تقليد آلاف المتابعين لهم، ما يشكّل خطرًا على الأمن العام وأمن وسلامة الطرق.