حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد الى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.
كما توقعت استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والاجزاء الساحلية لمنطقتي جازان ، عسير كذلك على الاجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير يمتد تأثيرها الى وادي الدواسر .
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