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حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء
تركي السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد الى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

كما توقعت استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والاجزاء الساحلية لمنطقتي جازان ، عسير كذلك على الاجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير يمتد تأثيرها الى وادي الدواسر .


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