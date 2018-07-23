تعليقا على قرار ” العدل الدولية ” .. الإمارات لـ قطر: لا جدوى من المناورات

طلال الضوي(صدى):

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية، والمتعلق بطلب قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان لها، إن القرار يعكس أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة، لذلك رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة.

وأوضحت المحكمة، أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بالفعل، مضيفة : ” بدلاً من هذه المناورات التي لا جدوى منها ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات ودول المنطقة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة ” .

كما شدّدت على أن إجراءاتها موجهة ضد النظام القطري وليست تجاه الشعب، بعكس المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين في الإمارات يزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول الإمارات بإذن دخول مسبق، من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11يونيو 2017.

كما طالبت الإمارات قطر بالانخراط في الطلبات المقدمة من الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر، من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية.

وأكدت على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018.