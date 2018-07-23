أبو سراح يدشن مبادرة لزراعة 5 ألف شتلة بميل قيس

محمد السعران(صدى):

امتداداً لما تشهده محافظة رجال ألمع من مبادرات خاصة بزراعة شجر السدر ، دشن مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رجال ألمع الأستاذ ” سعد بن سعيد أبو سراح ” ومساعده الأستاذ ” إبراهيم مريع البناوي ” صباح هذا اليوم الاثنين الموافق ١٠-١١-١٤٣٩ مبادرة لزراعة ٥٠٠٠ شتلة سدر بميل قيس وذلك بحضور وكيل المحافظ الأستاذ ” علي بن عبدالله آل مسدف ” وبمشاركة رئيس جمعية النحالين برجال المع الشيخ ” علي بن يحيى الحياني ” ونائبه م ” فرح احمد الشديدي” وممثلين عن رابطة عسير الخضراء .

وتعتبر هذه المبادرة شاهداً على نجاح ما سبقها من مبادرات كمبادرة جمعية النحالين التي تهدف لزراعة مليوني شجرة سدر وكذلك مبادرة مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة لزراعة ١٠٠ الف شتلة سنوياً ولمدة عشر سنوات .

وتهدف هذه المبادرات الى انتشار هذه الشجرة المباركة لما لها من فوائد عديدة وكبيرة طبياً وغذائياً واقتصادياً بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة الخاصة بمجال تربية النحل .

هذا وقد تخلل هذه المناسبة عدد من الكلمات تضمنت فضل غرس الشجر وأجرها العظيم وأشادوا بنجاح هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة .

وفي نهاية حفل التدشين قدم مكتب البيئة والمياه والزراعة برجال المع عدد من شهادات الشكر والتقدير للقائمين على المبادرة ، كما تم توزيع عدد من الشتلات على الحضور لزراعتها والعناية بها .