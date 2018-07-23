أوبل تبدأ بيع أسترا ديزل بمحرك 1.6 لتر في أوروبا

برلين(صدى):

فتحت أوبل باب الحجز على سيارتها أسترا ديزل بمحرك 1.6 لتر BiTurbo الجديدة في أوروبا التي سيبدأ سعرها في ألمانيا من 27.720 ألف يورو للنسخة الهاتشباك ، وبغض النظر عن شكل جسم السيارة فأسترا الجديدة ستأتي بنفس المحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بنظام Selective Catalytic Reduction (SCR) وشاحن توربيني من مرحلتين.

ويولد المحرك قوة تبلغ 150 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر بيم 1500 و2250 لفة في الدقيقة ويتوفر للسيارة ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات مع قدرة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9 ثواني. وتحقق السيارة استهلاك بين 5 و4.8 لتر لكل 100 كم من الوقود مع انبعاثات كربونية بين 127 و133 جمكم.

وتتوافق السيارة بالنسبة للانبعاثات مع معايير Euro 6d-TEMP الجديدة بينما تستعد الشركة لطرح 4 موديلات كهربائية جديدة في 2020 تشمل الجيل المقبل من كورسا وجراند لاند اكس التي ستكون اول سيارة هجينة بلوج ان من أوبل.