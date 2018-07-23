بالفيديو.. مواطنة تتحول لسيدة أعمال بنجاحها في صناعة الصابون

أميرة خالد(صدى):

عرض برنامج ” صباح السعودية ” ، قصة نجاح مواطنة تٌدعى ” صبيحة السويح ” ، وتحولها من ربة منزل لسيدة أعمال كصانعة صابون .

وقالت صبيحة ، بدايتي في مشروع صناعة الصابون ، منذ 20 عاماً كنت مسافرة لأمريكا ، وكانت أول مرة اشوف صابون صناعة يدوية ، فأخذت الفكرة وأخذت دورة لمدة 5 ايام وكنت اشتري كتب تعليمية باستمرار ، ولما رجعت المملكة بدأت بالفكرة وتجربة ما تعلمته ، وفي البداية كنت أصنع لبيتي وعائلتي ثم انتشر عملي للاصدقاء والجيران .

وتابعت صبيحة ، واستمريت في صناعة الصابون حتى دخلت برنامج منتجون بالغرفة التجارية ، وكان هناك إقبال كبير جدا على صناعتي حيث أن الكثير يحبون المنتجات الطبيعية ، فاشتركت في السنة اللي بعدها واللي بعدها ، وحصلت على دعم من كل الجهات .

وأضافت ، بعد ذلك فتحنا مصنع بالبيت ، والآن لدي مصنع رسمي ونعمل به جميعاً من زوجي وأولادي وبنتي كشكل عائلي ، مٌشيره إلى أن المكون الأساسي للصابون هو زيت الزيتون ، بعد ذلك نضع أشياء وزيوت مغذية ومعززة للبشرة .