للنساء.. وظائف شاغرة في شركة علم

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، وظائف إدارية شاغرة للنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مساعد مهندس ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، ومساعد مدير البرامج: درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، أو أي مجال آخر ذي الصلة، محلل أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.

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