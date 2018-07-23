بالصور.. بغل يفوز بمسابقة فروسية للمرة الأولى

لندن(صدى):

للمرة الأولى في تاريخ مسابقات الفروسية، فاز بغل بالمركز الأول بعد السماح بمشاركة البغال للمرة الأولى على الإطلاق في المملكة المتحدة.

حصل البغل الذي يحمل اسم ” والاس ذا غريت ” مؤخرًا بالمسابقة، بعد رفض مشاركته في المناسبات الرسمية، وأن يصبح عضوًا في مؤسسة ” الفروسية البريطانية ” في وقت سابق، بسبب أنه نصف حصان ونصف حمار.

قالت وسائل إعلام بريطانية، أن مالكته ” كريستي ماكلين ” قررت النضال من أجل حق البغل في أن يُعامل بمساواة مثل حصان حقيقي أو مُهر، وبالفعل أتى نضال ” كريستي ” بثماره، بعد إصدار مؤسسة ” الفروسية البريطاني ” ولأول مرة قرارًا بالسماح للبغال بالمشاركة في مسابقات الفروسية.

وأوضحت وسائل الإعلام، قول كريستي بأن ” سيساعد ذلك على الدمج والتنوع في الفروسية، مما يجعل هذه الرياضة في متناول الجميع “.

وأضافت ” كريستي “، أن ذلك القرار الذي يعد سابقة من نوعها، سمح لـ ” والاس ” البالغ 11 عام، من هزيمة 8 خيول في مسابقة أُقيمت بمقاطعة ” غلوسترشير ” ، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها بغل بمسابقة فروسية في المملكة المتحدة.

وأكدت ” كريستي ” بكل فخر: أن والاس كان مثابرًا للغاية، وبالطبع سنحتفل بنجاحه، موضحة أنه خلال الأشهر الـ 6 الماضية، ظهرت قدرات استثنائية للبغل، مشيرة إلى أنه أثبت أنه متساو في القدرة والذكاء مع الخيول خلال المسابقة.

وشددت ” مالكة البغل ” ، على أهمية هذا الإنجاز الذي يعد إنجازين في الحقيقة،أولهما السماح لمشاركة البغال في الفروسية البريطانية، والثاني في فوز ” والاس ” بالمسابقة وبمهارات عالية.

ولفتت ” كريستي ” ، أنه بعد الفوز بالمسابقة تم مكافأة ” والاس ” بوجبته المفضلة وهي المافن.