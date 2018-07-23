بالصور.. بغل يفوز بمسابقة فروسية للمرة الأولى
للمرة الأولى في تاريخ مسابقات الفروسية، فاز بغل بالمركز الأول بعد السماح بمشاركة البغال للمرة الأولى على الإطلاق في المملكة المتحدة.
حصل البغل الذي يحمل اسم ” والاس ذا غريت ” مؤخرًا بالمسابقة، بعد رفض مشاركته في المناسبات الرسمية، وأن يصبح عضوًا في مؤسسة ” الفروسية البريطانية ” في وقت سابق، بسبب أنه نصف حصان ونصف حمار.
قالت وسائل إعلام بريطانية، أن مالكته ” كريستي ماكلين ” قررت النضال من أجل حق البغل في أن يُعامل بمساواة مثل حصان حقيقي أو مُهر، وبالفعل أتى نضال ” كريستي ” بثماره، بعد إصدار مؤسسة ” الفروسية البريطاني ” ولأول مرة قرارًا بالسماح للبغال بالمشاركة في مسابقات الفروسية.
وأوضحت وسائل الإعلام، قول كريستي بأن ” سيساعد ذلك على الدمج والتنوع في الفروسية، مما يجعل هذه الرياضة في متناول الجميع “.
وأضافت ” كريستي “، أن ذلك القرار الذي يعد سابقة من نوعها، سمح لـ ” والاس ” البالغ 11 عام، من هزيمة 8 خيول في مسابقة أُقيمت بمقاطعة ” غلوسترشير ” ، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها بغل بمسابقة فروسية في المملكة المتحدة.
وأكدت ” كريستي ” بكل فخر: أن والاس كان مثابرًا للغاية، وبالطبع سنحتفل بنجاحه، موضحة أنه خلال الأشهر الـ 6 الماضية، ظهرت قدرات استثنائية للبغل، مشيرة إلى أنه أثبت أنه متساو في القدرة والذكاء مع الخيول خلال المسابقة.
وشددت ” مالكة البغل ” ، على أهمية هذا الإنجاز الذي يعد إنجازين في الحقيقة،أولهما السماح لمشاركة البغال في الفروسية البريطانية، والثاني في فوز ” والاس ” بالمسابقة وبمهارات عالية.
ولفتت ” كريستي ” ، أنه بعد الفوز بالمسابقة تم مكافأة ” والاس ” بوجبته المفضلة وهي المافن.
درباويه[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله مشكله راحت هيبة الخيول امس خيل ينفعل فيه الفاحشه والعياذ بالله.. واليوم بغل يسبق الخيول