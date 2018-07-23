بالصور.. وفاة وإصابة 21 في حوادث مرورية على طريق الهجرة

نايف السالم(صدى):

شهد طريق الهجرة في المدينة المنورة ، اليوم الأثنين، عدة حوادث مرورية ، نتيجة موجة الأتربة والغبار التي اجتاحت المنطقة.

وأسفرت الحوادث عن إصابة 18 شخص، ووفاة 3 إثر اصطدام عدة سيارات نتيجة الحالة الجوية الغير مستقرة والرؤية الغير جيدة.

وأظهرت صور متداولة لحظة وصول فرق هيئة الهلال الأحمر لنقل جميع الحالات للمستشفيات من قِبَل الفِرَق الإسعافية وغير الإسعافية التابعة للهيئة.

وكان الحساب الرسمي لقوات أمن الطرق، قد حذر اليوم ، المواطنين من مستخدمي طريق ” مكة المكرمة – المدينة المنورة ” من القيادة بسرعة مرتفعة ، مطالبا بأخذ الحذر والحيطة نتيجة لوجود غبار كثيف يحد من مدى الرؤية.