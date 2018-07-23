قرقاش يوضح ملخص قرار محكمة العدل الدولية بشأن مطالب قطر

أبو ظبي(صدى):

كشف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الإثنين، عن ملخص الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن مطالب قطر.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” ملخص قرار محكمة العدل الدولية، الْيَوْمَ، تناول ما يُعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة ، و دعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة “.

وكانت قطر رفعت دعوى ضد الإمارات؛ زاعمة أن المقاطعة العربية شهدت إجراءات أثرت على حقوق الإنسان في قطر