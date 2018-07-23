الصادرات السعودية: وظائف إدارية شاغرة بالرياض

عادل الحربي (صدى):

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية ” الصادرات السعودية ” ، اليوم الإثنين، عن توافر وظائف إدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأكدت ” الهيئة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الإثنين ومستمر حتى يوم 21 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مدير الإدارة المالية: درجة البكالوريوس في تخصص التمويل، ويفضل درجة الماجستير، ومدير مشروع: درجة البكالوريوس أو الماجستير في (المالية، أو الاقتصاد، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو غيرها من التخصصات ذات الصلة.

وأشارت ” الهيئة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:https://careers.saudiexports.sa/ar/job-search-results/