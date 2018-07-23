بالفيديو .. لحظة ادعاء مشعوذ إيقاظ ميت وفشله

أديس أبابا(صدى):

ألقت الشرطة الأثيوبية، القبض على مشعوذ ادعى أن بإمكانه إيقاظ متوفي، إلا أنه لم يستطع إيقاظه فانهالت أسرته بالضرب عليه حتى كادوا يفتكون به.

وتفصيلًا، اقترب المشعوذ وهو عامل بالشؤون الصحية من إحدى الأسر أثناء قيامها بدفن أحد أقاربها في مقبرة بمنطقة أوروميا وسط أثيوبيا، وادعى أن بإمكانه أن يحيي ميتهم من جديد.

ودفع هذا الأمر، الأسرة إلى فتح صندوق الدفن وهبط المشعوذ إلى القبر، وجلس فوق الجثة، وهو يصرخ ” استيقظ يا بيلاي بفتو”، وكرر ذلك عدة مرات، دون جدوى بالطبع.

ووفقًا لشهود عيان، فقد انهالت الأسرة عليه بالضرب المبرح حتى كادوا يفتكون به، إلا أن الشرطة خلصته من بين أيديهم وألقت القبض عليه، موجهة له تهمة انتهاك حرمة الموتى والعبث بجثة، حسب القانون الأثيوبي.