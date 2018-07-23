” الإنذار المبكر ” يحذر سكان 3 مناطق من السحب الرعدية والأتربة

ابها(صدى):

وجه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا، باستمرار تواجد سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة في جازان وعسير والباحة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء الأثتين، إلى استمرار تواجد سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مستوى الرؤية في عسير وجازان ، فيما تشهد الباحة تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تصحب برياح سطحية.

وأضافت أن الحالة تبدأ من الساعة السابعة مساء ، وتنتهي الساعة العاشرة مساءا في الباحة وعسير، فيما تنتهي الساعة الحادية عشر مساءا في جازان.