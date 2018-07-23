حتى يلحق بها..مسافر يدعي وجود قنبلة على متن طائرة

واشنطن(صدى):

في مشهد صادم قام مسافر بخداع الجميع بإدعائه وجود قنبلة على متن طائرة ركاب، حتى يتمكن من اللحاق بها.

وفي هذا السياق قررت محكمة أمريكية، سجن الرجل الذي ادعى وجود قنبلة بالطائرة لمدة أربعة أشهر، ودفع تعويض قدره 7700 دولار لشركة طيران “ يونايتد ايرلاينز ” مقابل الرحلة الملغاة، بالإضافة لخضوعه للمراقبة الفيدرالية لمدة 3 سنوات بعد خروجه من السجن.

وكان رجل من ولاية أوهايو ، تأخر عن اللحاق بالطائرة ؛ فأجرى عدة مكالمات، ادّعى فيها أن هناك قنبلة على متن طائرته.

وتم إلغاء الرحلة بسبب هذا التهديد، وتمكن كارتر من الحجز في رحلة أخرى متجهة إلى دالاس بعد أقل من ساعتين.