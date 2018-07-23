امير تبوك يطلع على برامج الفعاليات الصيفية والاستعدادات لمهرجان الورد والفاكهة

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، اليوم بمكتبه بالإمارة ، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي.

واطلع سموه خلال اللقاء على الانشطة والفعاليات والمهرجانات الصيفية التي يواصل تنفيذها فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك في مدن ومحافظات المنطقة .

كما اطلع سموه على التقرير الخاص بالاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السادسة والتي ستنطلق تحت رعاية سمو أمير منطقة تبوك بعد غد الاربعاء في منتزه الأمير فهد بن سلطان .

من جانبه اوضح الدكتور الشليبي ان فعاليات مهرجان الورد والفاكهة تستمر لمدة 10 أيام وتضم أكثر من 40 فعالية متنوعة تساهم في إبراز مقومات منطقة تبوك الزراعية والثقافية والتراثية والفنون الشعبية ، معرباً عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على ما يوليه سموه من دعم واهتمام لجميع الفعاليات والانشطة التي تنفذ في المنطقة .