بالفيديو.. احتجاز مواطنان في قمة جبل صبح.. وبهذه الطريقة أنقذهما مدني بدر

عادل الحربي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة بدر من إنقاذ مواطنين عالقين في قمة جبل صبح، وذلك بعد استعانتها بطائرة عامودية .

وأكدت مصادر أن المواطنين احتجزا في قمة جبل صبح منذ الجمعة الماضي، وتمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ حياتهما ، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بصحة جيدة وقد تم إيقاع الكشف الطبي عليهما للتأكد من سلامتهما، بحسب الرياض.

يذكر أن جبل صبح الذي يطل على المحافظة الوادعة بارتفاع شاهق يجاوز 2000 قدم قد شهد حوادث مأساوية ومشابهة جراء ممارسة هواية الصيد في سفوحه وأجزائه الوعرة دون اكتراث لتحذيرات السلامة التي دأبت المديرية على إطلاقها لتجنب المغامرات الجبلية التي تنتهي بانزلاق وانهيار صخري أو احتجاز قاتل.