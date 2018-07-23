بالفيديو..السومة يعوض تأخر انضمامه لمعسكر النمسا بتدريبات شاقة

ماجد محمد(صدى):

حرص المحترف السوري عمر السومة، على خوض تدريبات مكثفة؛ لتعويض تأخر انضمامه لمعسكر الفريق حتى الأن.

وأظهر فيديو قيام ” السومة ” بتمارينات مكثفة في الكثبان الرملية؛ استعدادًا للموسم المقبل .

يجدر الإشارة إلى أن ” السومة ” لم ينضم حتى الأن إلى معسكر الفريق بالنمسا؛ بسبب إجراءات التأشيرة .

وفي محاولة لحل أزمة السومة توجه مسئولو الأهلي نحو السفارة الفرنسية، لأن إجراءاتها أكثر سهولة للحصول على تأشيرة “شنجن”، تتيح للمهاجم السوري الدخول في الأراضي النمساوية.