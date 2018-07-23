للجنسين.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

وأوضحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أنَّ الوظائف المتاحة وفق مسميات أخصائي الشبكات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة، وإداري الأنظمة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو أي مجال آخر ذي الصلة، و محلل برامج (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، البرمجة)، أو ما يعادلها، وفني بطاقات (للنساء/ الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة العامة، أو المجالات ذات الصلة ، وفني حاسب (جدة): شهادة الدبلوم تخصص في دعم تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها.

وأكدت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 10 من ذي القعدة 1439هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 6 محرم 1440هـ.

وأضافت الجامعة أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .