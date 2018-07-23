ضاحي خلفان متهكمًا: الإعلام القطري لا تري فيه سوى الكذب والإنهزام

أبو ظبي(صدى):

نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الإثنين، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن الشائعات والأكاذيب التي يعمل الإعلام القطري على نشرها.

وتضمنت التغريدة الأتي ” عندما يتولى الإعلام أقزام ترى فيه قمة الكذب والإنهزام، الجزيرة والراية القطريتين مثال “.

وأضاف : لأن قطر خرجت عن مسار انظمة الخليج العربي الرافضة للارهابيين والارهاب..وغردت قطر مع التنظيمات الارهابية ومولت ودعمت وربت الارهابيين في احضانها كان لا بد من تركها معهم بعد ان رفضت البقاء معنا.

وتابع : عندما تكون سياسة قطر مرهونة بالقرضاوي المفتي للعمليات الانتحارية….والبغام المفتي في السياسة الاعلامية فقل على قطر السلام.