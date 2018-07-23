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بالفيديو..مقتل حارس مرمى أرجنتيني في شجار مع لاعب أخر

بالفيديو..مقتل حارس مرمى أرجنتيني في شجار مع لاعب أخر
ماجد محمد(صدى):

تعرض حارس مرمى أرجنتيني إلى طعن بسكين حاد في شجار؛ أسفر عن مقتله.

وفي التفاصيل دخل حارس المرمى فاكوندو إسبيندولا حارس مرمى أتلتيك كلوب، في شجار شوارع بالقرب من نادٍ ليلي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن المهاجم الأرجنتيني ناهول أوفييدو لاعب نادي سبورتيفو باراكاس تواجد في الشجار أيضًا مع عدد من أصدقائه، لافتة إلى أن كلا اللاعبين لم يكن يعرفا بعضهما البعض قبل الشجار، ولا يعرفان بأنهما يلعبان كرة القدم.

يجدر الإشارة إلى أن إسبيندولا (25 عامًا) لعب لنادي ريفربليت وتدرج في الدرجات الدنيا من الدوري الأرجنتيني، وفارق الحياة بعد تعرضه للطعن بسكين حاد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1621 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 60 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله

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