أمير الجوف يكرم عدداً من رجال الأمن نظير جهودهم في حفظ أمن المواطن والمقيم

الجوف(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، عدداً من رجال الأمن بشرطة المنطقة نظير جهودهم المتميزة في مجال عملهم في حفظ أمن المواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لرجال الأمن المكرمين يتقدمهم مدير شرطة منطقة الجوف بالنيابة اللواء مفضي بن عبدالله الخميس، مثمنا سموه دورهم الكبير في حفظ الأمن بعون الله وتوفيقه وسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

وأعرب مدير شرطة منطقة الجوف بالنيابة عن شكره وزملائه لسمو أمير المنطقة على دعمه وتشجيعه .