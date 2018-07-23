وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت هيئة السوق المالية وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط، حيث تضمنت أن يكون المتقدم مستشار أول- بإدارة الأبحاث، أن يكون حاصلاً على الماجستير أو أعلى في تخصصات: إدارة مالية، اقتصاد، محاسبة.

كما تضمنت الشروط : أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، خبرة 17 سنة لدرجة البكالوريوس أو خبرة 13 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأبحاث المالية أو الاقتصادية، أو ما يعادلها.

وأضحت الهيئة أن الشروط العامة للوظائف هي: التفرغ التام، أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية، اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية، اجتياز المقابلات الشخصية.

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