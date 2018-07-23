محاكمة أم حرقت الأعضاء التناسلية لطفلتها بالتعاون مع عشيقها

مليكة فؤاد(صدى):

أصدرت محكمة مغربية حكمًا بالسجن 5 سنوات على أم وعشيقها؛ إثر قيامهما بحرق الأعضاء التناسلية لطفلتها.

وفي التفاصيل تعرضت طفلة لا يتجاوز سنها 8 سنوات ، لتعذيب شديد عبر إصابتها بحروق من الدرجة الثانية في أعضائها التناسلية، من طرف والدتها وعشيقها؛ حيث كانا يعمدان إلى إحراقها في مناطق حساسة من جسمها بواسطة شمعة.

وتمتهن الأم المتهمة التسول، بينما يعمل عشيقها في فرن تقليدي، وأصدرت المحكمة حكما بسجن كلا منهما 5 سنوات؛ إثر تدهور الحالة الصحية للفتاة.