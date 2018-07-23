شاهد.. لحظة استهداف نقطة لإمداد الأسلحة للميليشيات الحوثية بميدي
تمكنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من استهداف ومهاجمة عربة إمداد للمقاتلين الحوثيين في مديرية ميدي.
جاء ذلك بعد أن تم مراقبة العربة من خلال منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، حيث قام مجموعة من المقاتلين الحوثيين بالتخفي بين الأشجار .
وأظهر مقطع فيديو لحظة استهداف نقطة تفتيش حوثية، تقوم ميليشيا الحوثي باستخدامها نقطة لامداد مقاتليهم بالأسلحة في الجبهات الأمامية.
فيديو | استهداف ومهاجمة نقطة تفتيش حوثية نقطة إمداد أسلحة #الإخبارية pic.twitter.com/6tBauscgi5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٣ يوليو ٢٠١٨
نوير[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصركم ويوفقكم يارب
تركي[ عدد التعليقات: 1621 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم من ميلشيات الحوثي الارهابية