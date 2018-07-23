شاهد.. لحظة استهداف نقطة لإمداد الأسلحة للميليشيات الحوثية بميدي

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من استهداف ومهاجمة عربة إمداد للمقاتلين الحوثيين في مديرية ميدي.

جاء ذلك بعد أن تم مراقبة العربة من خلال منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، حيث قام مجموعة من المقاتلين الحوثيين بالتخفي بين الأشجار .

وأظهر مقطع فيديو لحظة استهداف نقطة تفتيش حوثية، تقوم ميليشيا الحوثي باستخدامها نقطة لامداد مقاتليهم بالأسلحة في الجبهات الأمامية.