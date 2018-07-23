إنتحار برلماني كوري بإلقاء نفسه من الدور 17

سول(صدى):

أعلنت وسائل إعلام الكورية جنوبية، اليوم الإثنين، عن قيام برلماني كوري بالانتحار، بعد اتهامه بالفساد.

وذكرت وسائل الإعلام، أن النائب المعارض في البرلمان ” رو هو تشان “، أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق السابع عشر لمبنى سكني في العاصمة سيول وترك رسالة وداع في الشقة التي انتحر منها اعترف فيها بضلوعه في قضية فساد وتلقيه رشوة قيمتها 44 ألف دولار عبر مساعدة مدون معروف باسم ” دروكينغ “.

وأضاف ” النائب المنتحر ” ، في رسالته أنه لم يستخدم أموال الرشى في النشاط السياسي، فيما تعد ” كوريا الجنوبية ” من الدول ذات أعلى معدلات انتحار في العالم، لاسيما في صفوف مدراء الشركات الكبرى، ونجوم البوب، والأشخاص البارزين مثل السياسيين.

والجدير بالذكر أنه قد انتحر الرئيس الكوري الجنوبي السابق” رو مو هيون ” ، في عام 2009، على خلفية توجيه اتهامات له في قضايا فساد.