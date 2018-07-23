أول تعليق لقارئ الفاتحة على أنغام الموسيقى: أعتذر

القاهرة(صدى):

خرج المنشد المصري، الذي تلى سورة الفاتحة على ألحان موسيقية، في أول تعليق له بعد الهجوم الذي تم شنّه عليه.

وقال المنشد المصري، في مداخلة له عبر فضائية ” دريم ” المصرية، إن سورة الفاتحة عبارة عن دعاء وهو اقتص جزء منه وليس قراءة الفاتحة مثلما تردد.

وأضاف: ” بعدين دي حاجة لا أنا مألفها ولا مخترعها ودى حاجة موجودة من 50 سنة، جميع الأرياف على مستوى الجمهورية ترددها ” .

كما أشار إلى أن الهجوم الذي تعرّض له يهدف إلى اعتبر أن خلق الفتنة بين جامع الأزهر والصوفية، مضيفا: ” اعتذر للشعب المصري وللأمة الإسلامية والأزهر ” .

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