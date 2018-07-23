هل بإمكان العسكري السفر في إجازة نهاية الأسبوع.. الجوازات تجيب
كشف المديرية العامة للجوازات، عن مدى إمكانية العسكري من أن يسافر خلال إجازة نهاية الأسبوع، مع العلم أن إجازته تبدأ الأحد.
وقال أحد المغردين، في سؤاله لحساب ” الجوازات السعودية ” عبر موقع ” تويتر ” : ” هل بإمكان العسكري السفر لدول الخليج يوم الخميس الموافق 13 / 11 مع العلم بأن إجازته الخارجية تبدأ من يوم الأحد الموافق 16 / 11 ” .
فيما أبان الحساب، أنه بإمكان العسكري السفر في هذا التوقيت.
فيصل[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق
تركي[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
فهد[ عدد التعليقات: 1621 ] نشر منذ 14 دقيقة
طبيعي من حق العسكري ان يسافر مثل اي شخص عادي في اجازته
نهى[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يعطيهم العافيه انهم سمحوا لهم بالسفر