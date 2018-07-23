هل بإمكان العسكري السفر في إجازة نهاية الأسبوع.. الجوازات تجيب

عادل الحربي (صدى):

كشف المديرية العامة للجوازات، عن مدى إمكانية العسكري من أن يسافر خلال إجازة نهاية الأسبوع، مع العلم أن إجازته تبدأ الأحد.

وقال أحد المغردين، في سؤاله لحساب ” الجوازات السعودية ” عبر موقع ” تويتر ” : ” هل بإمكان العسكري السفر لدول الخليج يوم الخميس الموافق 13 / 11 مع العلم بأن إجازته الخارجية تبدأ من يوم الأحد الموافق 16 / 11 ” .

فيما أبان الحساب، أنه بإمكان العسكري السفر في هذا التوقيت.