المالكي: جميع المعابر اليمنية تعمل بكامل طاقتها

سعيد العجل(صدى):

أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، اليوم الأثنين ، على أن جميع المعابر اليمنية تعمل بكامل طاقتها لدخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي إن التحالف العربي يواصل منح التصاريح للسفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

وتابع: ” قوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي تواصل تقدمها في مديرية باقم بمحافظة صعدة وتسيطر على مركزها ” .

واستكمل: ” تحرير مديرية زبيد في محافظة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي بات قريباً ” .

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تقوم بنهب المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني.

وأوضح أنه هناك جهود جبارة من مركز الملك سلمان لتأهيل الأطفال الذي جندتهم ميليشيات الحوثي، مؤكدًا على أن الجهود متواصلة لنقل أطفال اليمن من المتارس إلى المدارس.

كما عرض المتحدث باسم التحالف مقاطع فيديو لاستهداف ومهاجمة نقاط إمداد وتجمعات لعناصر ميليشيات الحوثي.