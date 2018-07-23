بالفيديو.. 5 عادات خاطئة تدمر شعرك.. احذريها

أميرة خالد(صدى):

الشعر زينة الفتاة ، لذا تحرص العديد من الفتيات على العناية بشعورهن حفاظا على مظهرهم، لكن هناك بعض العادات التي تؤثر على قوة وجمال الشعر.

ويستعرض الفيديو، الذي عرضه برنامج ” ست الستات ” المذاع على قناة ” صدى البلد ” ، عادات خاطئة تدمر الشعر، منها :

1- صبغة الشعر المتكررة في المنزل.

2- عمل السيشوار والمكواة كثيرا.

3- استخدام الوصفات الطبيعية على الشعر وللأسف معظمهما غير علمي يدمر الشعر مثل البيض والجاز والمايونيز.

4- استخدام وصفات الشعر التي يصفها العطارين.

5- استخدام الزيوت الخام على الشعر.