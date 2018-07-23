بالفيديو.. 5 عادات خاطئة تدمر شعرك.. احذريها
الشعر زينة الفتاة ، لذا تحرص العديد من الفتيات على العناية بشعورهن حفاظا على مظهرهم، لكن هناك بعض العادات التي تؤثر على قوة وجمال الشعر.
ويستعرض الفيديو، الذي عرضه برنامج ” ست الستات ” المذاع على قناة ” صدى البلد ” ، عادات خاطئة تدمر الشعر، منها :
1- صبغة الشعر المتكررة في المنزل.
2- عمل السيشوار والمكواة كثيرا.
3- استخدام الوصفات الطبيعية على الشعر وللأسف معظمهما غير علمي يدمر الشعر مثل البيض والجاز والمايونيز.
4- استخدام وصفات الشعر التي يصفها العطارين.
5- استخدام الزيوت الخام على الشعر.
رااايق[ عدد التعليقات: 4987 ] نشر منذ 2 ساعتين
المايونيز **!!!!!!!!!!!
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ليه طالبه طلب من هارديز ولا ماااااك ** ههههههههههههههههه
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بنات هالأيام لاعبين لعب في شعورهن جمع( شعر) *!!!
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أنا سامع عن جهاز للشعر أسمه سراميك ** ليه يااا بنات ناوين تبلطون شعركن *!! هههههههههههههههه