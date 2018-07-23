حارس ليفربول يرد على منتقديه برسالة مؤثرة.. وصلاح يوجه له نصيحة

نواف السالم(صدى):

وجه حارس مرمى ليفربول لوريس كاريوس، اليوم الأثنين، رسالة إلى الجماهير الغاضبة التي وجهت إليه الانتقادات اللاذعة على مدار الفترة الماضية؛ على خلفية تدهور أداؤه وتكرار الأخطاء.

وكان الحارس تسبب في خطأ فادح أدى لهز شباك ليفربول أمس في المباراة الودية أمام بروسيا دورتموند.

وقال ” كاريوس ” عبر حسابه الرسمي على ” انستغرام ” : ” لى الذين يسخرون دائمًا من إخفاق الآخرين ويتمتعون برؤية البعض يعاني، أنا أتمنى لكم أن يتحسن ما يحدث في حياتكم وأن ينتهي هذا الغضب والكراهية “.

وفي السياق ذاته حرص نجم ليفربول المصري محمد صلاح على دعم ” كاريوس ” عبر تغريدة عللا حسابه الشخصي على ” تويتر “.

وقال ” صلاح ” لـ” كاريوس ” : ” كن قوياً يا كاريوس، لقد حدث ذلك لأفضل اللاعبين، تجاهل أولئك الذين يكرهونك”.