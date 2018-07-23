نسائي خيركم يمنح الإجازة القرآنية لـ 15 حافظة

نايف السالم(صدى):

منح القسم النسائي بجمعية خيركم بجدة ممثلاً بقسم الإجازات 15 قارئة إجازة القرآن الكريم من مختلف الأعمار بمختلف الروايات واللاتي حصلن عليها بعد أن قرأن على أيدى نخبة من الشيخات المجازات المتقنات.

ويقرأ في قسم الإجازات حاليًّا ما يزيد عن ١٥٠ قارئة بالروايات والقراءات المختلفة جمعًا وإفرادًا من مختلف فئات المجتمع ومختلف الأعمار – ربات المنازل ، طبيبات ، طالبات المرحلتين الثانوية والجامعية – ومنهن طبيبة أسنان انضمت للقسم مؤخراً للحصول على إجازة بقراءة عاصم وتحفظ منظومة الشَّاطبيَّة في القراءات السَّبع.

هذا وقد وفرت خيركم العديد من الطرق للحصول على الاجازة منها ما هو بالإقراء المباشرأو المقرأة الهاتفية أو عن طريق برامج الانترنت أو التطبيقات الالكترونية والمتوفرة في متجر الجوال ، ويمكن الحصول على كافة الخدمات الالكترونية عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد.