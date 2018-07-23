نجم الدوري التركي على رادار الهلال والأهلي

طلال الغامدي(صدى):

يسعى ناديا الهلال والأهلي إلى الحصول على خدمات اللاعب عاطف شحشوح، زميل نبيل درار في فنربخشة التركي؛ حيث تقدم الأهلي بعرض رسمي للظفر باللاعب، إلا أن النادي التركي يريد زيادته، فيما كشف الهلال عن رغبته في شحشوح.

ومثّل اللاعب المغربي ” شحشوح ” ذو الـ 32 عامًا العديد من الأندية الفرنسية أبرزها نانسي، قبل أن يذهب في رحلة قصيرة إلى الدوري البلغاري، ومنه انتقل إلى الدوري التركي عبر بوابة سيفاسبور، وبعد 4 سنوات انتقل إلى فنربخشة في صفقة انتقال حر.

ولعب ” شحشوح ” 172 مباراة في الدوري التركي سجل فيها 58 هدفًا وصنع 27 أخرى، فيما يلعب في مركز الجناح الأيسر كمركزه الأساسي، إلا أنه يجيد اللعب كصانع ألعاب وأيضاً كرأس حربة.

ومن جانبها، كشفت الصحف التركية أن إدارة فنربخشة أبلغت الزعيم والراقي بأنها لن تستغني عن المغربي درار بأقل من 5 ملايين يورو، خاصة وأن عقد اللاعب لن ينتهي إلا في 2020.