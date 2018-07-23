بالفيديو.. مي العيدان تدافع عن شوق الهادي: نص رجال وحريم الكويت يدخنون سجاير

أماني الغامدي(صدى):

دافعت الإعلامية الكويتية مي العيدان في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن الفنانة شوق الهادي ، عقب تعرضها للانتقادات لنشر فيديو لها وهي تدخن السجائر في مكان عام .

وقالت مي في الفيديو ، ” شو في سالفة شوق الهادي هي طالعة تستأنث ودخنت شو فيها ، سجارة مبينه مو حشيشه ، وهي بس ياللي تدخن نص الكويت وثلاث أرباعهم يدخنون رجال وحريم ” .

وتابعت مي ، حسستوني إنها طالعة متصوره مع حشيشه ، شنو هاذ ، القهاوي أكثرها حريم من الرجال ، هي كيفها صحتها مو شغلكم ” .