وفاة الفنانة السورية مي سكاف بنوبة قلبية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت وسائل إعلام سورية، عن وفاة الفنانة، مي سكاف، عن عمر ناهز 49 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس حيث تقيم؛ وذلك إثر تعرضها لنوبة قلبية.

ومن جانبه، أكد المخرج السوري ثائر موسى صحة الخبر واصفًا إياها بأنها: ” أطيب الناس وأطيب وأصلب الأرواح. ” ؛ فيما أشارت مصادر، إلى أن مي سكاف أصيبت بمرض نادر قبل الأزمة السورية، غيبها عن التواصل مع العالم الخارجي لفترة من الزمن، وأثر على ذاكرتها، ولكنها تعافت من بعده، وعادت إلى طبيعتها.

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة السورية مي سكاف، مواليد دمشق 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، وبدأت مشوارها الفني عام 1991، كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية، قبل أن تغادر سوريا إلى الأردن، ثم لجأت إلى فرنسا، وأقامت فيها منذ عام 2013.