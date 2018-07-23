انطلاق اختبارات الدفعة الثانية في برنامج المراقبة الجوية للسيدات

فاطمة المالكي(صدى):

انطلق،اليوم الأثنين ، اختبارات القبول للدفعة الثانية من برنامج المراقبة الجوية للسيدات المنتهي بالتوظيف والذي تنفذه شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (سانس) بالتعاون مع الاكاديمية السعودية للطيران المدني.

وكان عدد السيدات اللاتي انطبقت عليهن شروط القبول في البرنامج بلغت ١٣٠ سيدة من المقرر أن يخضعن جميعهن للاختبارات التي ستستمر على مدى أسبوعين في كل من مدينتي جدة والرياض.

وتشتمل الاختبارات على اختبارات تحريرية في (الفيزياء والرياضيات وغيرها)، إضافة إلى الاختبارات الخاصة بالمراقبة الجوية.

وأعلنت سانس في نهاية شهر يونيو‬ الماضي عن فتح باب القبول والتسجيل ولمدة أسبوعين للدفعة الثانية من السيدات في برنامج “المراقبة الجوية” المنتهي بالتوظيف، فيما بدأت الدفعة الاولى من المراقبات الدراسة مطلع شهر مارس الماضي تمهيدا لتوظيفهن بعد التخرج في مركز المراقبة بجدة.