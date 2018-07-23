القسم C لأندية التوستماسترز بالمملكة ينفذ اول برامجه التدريبية للأعضاء

سعيد العجل(صدى):

نفذ القسم C لأندية التوستماسترز التابع للقطاع 79 بالمملكة ، برنامجه التدريبي الاول للعام 2018-2019 للأعضاء والهيئة الادارية على مسرح لجنة التنمية الإجتماعية بحي المنتزة ببريدة، ببرنامج وحفل مبسط.

قاده اعلاميا عريف الحفل ا.تركي البدراني وانطلق بعدها البرنامج بكلمة من رئيس القسم C التوستماسترز عبدالرحمن العطار الذي رحب بجميع قيادات اندية التوستماسترز في منطقة القصيم والحدود الشمالية ومن محافظتي الزلفي والمجمعة رجالا ونساء متمنيا التوفيق للقيادات في سنة توستماسترية جديدة حافلة بالعمل والعطاء والانجاز.

ثم كلمة رئيس الفعالية ت.م. محمد الحوتي اللذي رحب بالجميع وتمنى أن تكون الفعالية ذو فائدة بإذن الله ،وقد كان البرنامج التدريبي الاول للقيادات مخصصآ لنظام المسارات الجديد pathways قدمه العريف المميز سامر كمال اعطى تعريفا وشرحا للنظام وكيفية الدخول اليه والاستفادة من البرنامج وفق مسارات محددة يصل اليها العضو بعد الاجابة على عدة اسئلة ليكون البرنامج او المسار مناسبا لتطوير قدراته

تلى ذلك دورة جودة البرامج بالاندية قدمها كذلك العريف المميز سامر كمال ، تطرق فيها الى كيفية رفع مستوى الاندية والاعضاء وتطبيق اعلى معايير الجودة في البرامج المنفذة.

ثم دورة تدريب اعضاء الهيئة الادارية بالاندية قدمه التوستماستر محمد حوتي اوضح فيها ادوار اعضاء الهيئة الادارية بشكل تفصيلي ومجيبا على ابرز تساؤلات الاعضاء

وفي ختام البرنامج كرم رئيس القسم C ت م عبدالرحمن العطار الراعي المكاني وهي لجنة التنمية الإجتماعية ، ثم كرم القيادات التدريبية والاعضاء المشاركين بدروع تقديرية وشهادات شكر وهدايا عينية مقدمة من راعي الحفل مؤسسة حوافل التجارية ،

وفي جانب متصل ، حصل عضو اندية التوستماسترز بالقصيم أ. مرام الحماد على لقب عريف مميز وهي أول سيدة تحقق رتبة عريف مميز على مستوى منطقة القصيم و الرياض وهي اعلى درجة يمكن ان يصل اليها العضو في اندية التوستماسترز.

وهي تشغل حاليا منصب مديرة جودة البرامج في القسم C لعام 2018م ،وكذلك مساهمتها في تحقيق أول منطقة متميز رئيس على مستوى المملكة لعام .2018 وغيرها من الانجازات الاخرى.