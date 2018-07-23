شروط الحصول على تصريح ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، اليوم الاثنين، عن شروط الحصول على تصريح مؤقت لذبح الأضاحي في المطابخ، وذلك خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الشروط تتمثل في:

1- وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول.

2- استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة.

3- وجود طبيب بيطري يقوم بالكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح.

4- حصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول.

5- بيان بأسماء العاملين وأرقام الهوية على المطبوعات الرسمية للمنشأة.

6- أن يكون الموقع المراد المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع مهيأ لهذا الغرض، ومستوفي للاشتراطات الصحية، والالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ.

7- يجب أن تكون الأكياس والكراتين المستخدمة جيدة وصحية.

8- لوحة بقائمة أسعار الذبح على ألا يقل مقاسها عن 60 سم * 90 سم.

9- تنظيم عملية الترقيم بشكل يؤدي إلى انتظام عملية الاستلام والتسليم.

10- منح الزبائن سند قبض ” فاتورة ” .

11- التقيد بالزي الموحد.

12- الاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة.

13- تأمين حاوية نفايات ” تتناسب مع حجم العمل ” ، مخصصة لمخلفات الذبح في موعد أقصاه 5/12/1439هـ.

وحذرت أمانة الرياض، من الذبح بدون تصريح، مشددة على أن من يفعل ذلك سيتعرض لعقوبة تصل إلى إغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص، منوهة أن المراجعة فقط لصاحب المنشأة أو وكيله الشرعي، أو مفوض سعودي بتفويض مصدق من الغرفة التجارية.

وحددت الأمانة، موعد التقديم لاستخراج تصاريح الذبح، من تاريخ 1439/11/27:10هـ، وتهيب بالراغبين سرعة التقديم، مشيرة إلى أنه يجب إرفاق المستندات الذاتية التالية: ” الرخصة، الهوية الوطنية، ختم المنشأة، صورة شهادة طبيب بيطري، عقد الحاوية، الشهادة الصحية للعاملين، صورة للوحة الأسعار ” .

فيما لفتت الأمانة، إلى أنه يتم استقبال التصاريح في بهو الإدارة العامة لصحة البيئة، بالدور الأرضي، وذلك ابتداءًا من يوم الاثنين الموافق 10/11/1439هـ، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 27/11/1439هـ.